Уголовное дело топ-менеджера Белоярской АЭС рассмотрят в Екатеринбурге

Уголовное дело заместителя директора Белоярской АЭС (Свердловская область) Дениса Васькина рассмотрит суд в Екатеринбурге.

Сообщалось, что топ-менеджера обвиняют в получении взятки в два миллиона рублей. Крупную сумму денег ему якобы передали через старшего сына, пока сам Васькин находился в другом регионе. Изначально его дело должен был рассматривать Белоярский районный суд, куда на прошлой неделе поступили все материалы.

Однако накануне, 30 марта, было вынесено решение о смене подсудности. Как рассказали Накануне.RU в Белоярском райсуде, теперь уголовное дело Дениса Васькина будут рассматривать в Екатеринбурге. Материалы направят в Кировский районный суд уральской столицы.

Напомним, ранее в Белоярском суде рассказали некоторые подробности дела Васькина. На БАЭС также высказывались об "уголовке" своего топ-менеджера.