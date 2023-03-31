Екатеринбург получит низкопольный троллейбус из Вологды

Белорусскими троллейбусами Екатеринбург не обойдется. Уже в апреле в уральскую столицу из Вологды доставят низкопольный голубой троллейбус "Авангард". Об этом рассказал замглавы города Алексей Бубнов.

Помимо этого он добавил, что согласно плану, каждый месяц Екатеринбург будет получать по пять единиц техники из Белоруссии.

Напомним, на днях в столицу Урала доставили первые два белорусских троллейбуса. В новых машинах предусмотрены пандусы для маломобильных горожан, низкие полы, кондиционеры и USB-зарядки. А удлиненный автономный ход позволит новым моделям ездить даже по тем участкам, где нет контактной сети. Одну из них глава решил протестировать лично и сам сел за руль.

Мэрия Екатеринбурга купила троллейбусы за 1,4 млрд рублей. Планируется, что новый транспорт станет подарком к 300-летнему юбилею уральской столицы, который город отметит уже в этом году.