Тысячи машин застряли на трассе М4 "Дон" из-за снежной бури

Сотрудники МЧС Ростовской области обратились к водителям большегрузов, застрявшим в пробке на трассе М-4 "Дон" из-за сильного снегопада.

Фуры попросили по возможности освободить дороги для расчистки. "Просьба оказывать взаимную помощь автомобилистам, находящимся в пробке, для экономии топлива, обогрева и освобождения проезда для тяжелой техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее на участке трассы М-4 "Дон" из-за снегопада на севере региона образовалась пробка длиной 60 километров. По предварительным данным, более тысячи автомобилей стоят в заторе. На трех участках было срезано ограждение, чтобы выпустить машины в обратном направлении.

По словам ростовского губернатора Василя Голубева, организовано восемь пунктов обогрева с питанием, семь пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Спасено 20 человек. Глава региона уточнил, что ззатор сократился с 60 км до 39 км.

Волонтеры привозят людям бензин, воду и по возможности организовывают ночлег, пишет Mash.Телеграм-канал отмечает, что у многих автомобилистов бензин на исходе, а на ближайших заправках уже заканчивается еда и вода.

Из-за сильной метели в нескольких городах Ростовской области объявлен режим ЧС.