Текслер уволил замначальника управления по труду и занятости Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер уволил заместителя начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Кирилла Усманова. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

С ним расторгнут служебный контракт с 31 марта.

Напомним, Кирилл Усманов написал заявление об увольнении. По словам чиновника, ему поступило интересное предложение по дальнейшей трудовой деятельности, однако новое место службы он называть не стал. При этом он сохранит статус члена челябинского облизбиркома с правом решающего голоса.

Кирилл Усманов занимал должность замначальника главного управления по труду и занятости населения региона с 18 мая 2021 года.