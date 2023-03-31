Переправу Салехард — Лабытнанги закроют из-за десантников

Переправу Салехард — Лабытнанги закроют из-за подготовки к учениям "Безопасная Арктика - 2023", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского ГУ МЧС.

Движение будет приостановлено сегодня, с 11.00 до 13.00. В это время в районе переправы пройдет тренировка по десантированию парашютистов и груза на неподготовленную поверхность.

Спасатели просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои поездки.

Межведомственное учение "Безопасная Арктика – 2023" - масштабный проект, в рамках которого, в суровых климатических условиях, специалисты отработают новейшие способы и методы спасения терпящих бедствие. В арктических реалиях предстоит максимально испытать и апробировать около двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения.

За 12 суток экспедиции планируется преодолеть более 1,6 тыс. км. Маршрут будет пролегать по территориям трех субъектов Российской Федерации: Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Все экспедиционные мероприятия будут реализованы силами Отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России с привлечением специалистов Ненецкого и Воркутинского арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", Уральского и Приволжского РПСО и "Ямалспаса", а также представителей разработчиков техники. Будет использоваться и авиация МЧС России, планируется десантирование спасателей и грузов на неподготовленную поверхность.