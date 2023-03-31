Переправу Салехард — Лабытнанги закроют из-за десантников

31 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Переправу Салехард — Лабытнанги закроют из-за десантников

Переправу Салехард — Лабытнанги закроют из-за подготовки к учениям "Безопасная Арктика - 2023", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского ГУ МЧС.

Движение будет приостановлено сегодня, с 11.00 до 13.00. В это время в районе переправы пройдет тренировка по десантированию парашютистов и груза на неподготовленную поверхность.

Спасатели просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои поездки.

Межведомственное учение "Безопасная Арктика – 2023" - масштабный проект, в рамках которого, в суровых климатических условиях, специалисты отработают новейшие способы и методы спасения терпящих бедствие. В арктических реалиях предстоит максимально испытать и апробировать около двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения.

За 12 суток экспедиции планируется преодолеть более 1,6 тыс. км. Маршрут будет пролегать по территориям трех субъектов Российской Федерации: Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Все экспедиционные мероприятия будут реализованы силами Отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России с привлечением специалистов Ненецкого и Воркутинского арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", Уральского и Приволжского РПСО и "Ямалспаса", а также представителей разработчиков техники. Будет использоваться и авиация МЧС России, планируется десантирование спасателей и грузов на неподготовленную поверхность.

Теги: Безопасная Арктика, учения, Салехард Лабытнанги, переправа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети