Генштаб не планирует вторую волну мобилизации

Генеральный штаб ВС РФ не планирует проводить вторую волну мобилизации, заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач.

"Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач", - заявил Цимлянский.

30 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве мужчин на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, весенний призыв граждан РФ с 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля. Речь идет о 147 тыс. граждан, не пребывающих в запасе.