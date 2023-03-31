31 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

МФО позвонила должнику в Екатеринбурге больше 4,4 тысяч раз за три дня

Жителю Екатеринбурга на протяжении трех дней каждые несколько секунд звонили из микрокредитной организации. Всего за это время на телефон должника было совершено 4 тыс. 444 звонка продолжительностью в 0 секунд. Более того, с неизвестного номера в рабочие дни уралец постоянно получал разного рода сообщения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, должник сам обратился к правоохранителям за помощью. Проведя проверку эксперты заключили, что подобные действия микрокредитной организации будут расцениваться надзорным органом как оказание психологического давления на клиента.

Протокол составлен по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", ст. 7, 6 ФЗ № 230 ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Руководитель организации признана виновной и была обязана выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу.

Теги: должник, микрокредит, звонки, штраф



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