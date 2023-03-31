Александр Бастрыкин поручил проверить стройку в городском бору в Челябинске

Речь идет о строительстве домов на месте СК "Полет".

В правоохранительные органы обратился местный депутат для дачи правовой оценки действиям должностных лиц, ответственных за выдачу разрешения на строительные работы.

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад по ситуации о возможных нарушениях при выдаче разрешений на строительство домов в челябинском городском бору, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.





