В России возбуждено первое дело о непредотвращенном нападении Украины на РФ

В России появился первый обвиняемый по статье "Нарушение правил несения боевого дежурства". Следствие полагает, что офицер не предотвратили нападение ВСУ на территорию России, сопровождавшееся массовой гибелью и ранениями военнослужащих, а также уничтожением и повреждением боевой техники.

Расследование началось весной 2022 г. из-за ракетного обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) военных в Белгородской области, сообщает "Ъ" со ссылкой на близкие к расследованию источники. Нападение врага, решили следователи, произошло из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. Первый отдел военного следственного управления СКР по Западному военному округу (ВСУ по ЗВО) возбудил уголовное дело по указанной статье.

В результате атаки погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн руб. Из-за этого военные следователи впервые в современной истории применили вторую часть данной статьи УК РФ, предусматривающую до десяти лет лишения свободы.

Единственным обвиняемым стал офицер, находившийся во время налета на боевом дежурстве. По версии следствия, имея все возможности для предотвращения атаки ВСУ, он допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны. Фигурант уголовного дела, по версии следствия, не только ошибся лично, но и допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения. Сам офицер вину не признает.