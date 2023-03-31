ТМК нарастила мощности по выпуску отводов благодаря модернизации на предприятии СОТ

Предприятие "Соединительные отводы трубопроводов" (СОТ), входящее в Трубную металлургическую компанию (ТМК), увеличило производственные возможности по выпуску отводов большого диаметра благодаря модернизации оборудования в рамках собственного инженерного проекта, сообщает пресс-служба ТМК.

Специалисты предприятия усовершенствовали конструкцию одного из станов холодной гибки труб, который выпускает отводы – изогнутые соединительные элементы трубопроводов. Новаторское решение заключается в применении новой оснастки, в качестве которой была использована труба большого диаметра, разделенная на два полуцилиндра с последующим нанесением антикоррозионного покрытия. Таким образом, если раньше на стане можно было изготавливать отводы диаметром до 1 220 мм, то новое технологическое решение позволяет производить продукцию диаметром до 1 420 мм. Ранее отводы такого диаметра выпускались только на одном стане предприятия, теперь такую продукцию производят два агрегата.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения разработки составляет порядка 10 млн рублей в год, отметил директор по развитию машиностроительного бизнеса ТМК Денис Макиенко.