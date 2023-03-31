31 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Трамп назвал обвинения в его адрес вмешательством в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.

Кроме того, экс-президент в своем заявлении раскритиковал прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, обвинив его в выполнении "грязной работы" в интересах американского лидера Джо Байдена.

Ранее Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США. Предполагается, что обвинительное заключение будет обнародовано в ближайшие дни.

Речь идет о старом уголовном деле о даче взятки за замалчивание скандала с участием порнозвезды Сторми Дэниэлс. В последние дни предвыборной президентской гонки в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн якобы отправил ей €130 тысяч за сокрытие информации о связи с миллиардером в 2006 году. Кроме того, сообщается, что при выплате ей денег якобы имел место подлог финансовых документов в The Trump Organization, пишут "Известия".

Напомним, в 2018 году порноактриса заявила о романе с действующим президентом. Женщина подала в суд на адвоката Майкла Коэна, который представлял интересы Трампа. По ее словам, юрист опорочил ее, намекнув, что она лгала о романе с Трампом десятилетней давности. ФБР изъяло документы из офиса адвоката Трампа.

Теги: дональд трамп, обвинения, порноактриса



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