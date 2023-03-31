Вихарев соберет полтонны гуманитарного груза солдатам в зону СВО

31 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Вихарев соберет полтонны гуманитарного груза солдатам в зону СВО

Депутат екатеринбургской думы Алексей Вихарев соберет и отправит в зону проведения СВО полтонны гуманитарного груза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, к нему обратился командир роты Владимир, в подчинении которого находится 80 человек. Во время службы военный получил два ранения. Сейчас Владимир отдыхает на Урале, чем и решил воспользоваться, записавшись к Вихареву на прием.

"Договорились, что удастся купить в короткие сроки, то отправлю транспортной компанией. Владимир намерен сам встретить груз на месте. Уточнил у него максимальный вес посылки, говорит, что полтонны им уже отправляли. Будем продолжать помогать", - написал депутат в соцсетях.

Он также добавил, что в посылке будет как необходимое для бойцов оборудование и инструменты, так и продукты.

Напомним, в последний раз Алексей Вихарев направил военным в хону СВО 20 активных наушников с эффектом шумоподавления и квадрокоптер. До этого он закупал и отправлял бойцам термосы, бензопилы, карманные светодиодные фонарики, бинокли и зрительную трубу с переменной кратностью, ноутбук, комплект для подключения к спутниковому интернету, портативную метеостанцию, бензогенераторы, а также медикаменты: пластыри, бинты, антисептики, препараты.

Теги: Вихарев, гуманитарная помощь, солдат, СВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети