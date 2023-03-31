Вихарев соберет полтонны гуманитарного груза солдатам в зону СВО

Депутат екатеринбургской думы Алексей Вихарев соберет и отправит в зону проведения СВО полтонны гуманитарного груза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, к нему обратился командир роты Владимир, в подчинении которого находится 80 человек. Во время службы военный получил два ранения. Сейчас Владимир отдыхает на Урале, чем и решил воспользоваться, записавшись к Вихареву на прием.

"Договорились, что удастся купить в короткие сроки, то отправлю транспортной компанией. Владимир намерен сам встретить груз на месте. Уточнил у него максимальный вес посылки, говорит, что полтонны им уже отправляли. Будем продолжать помогать", - написал депутат в соцсетях.

Он также добавил, что в посылке будет как необходимое для бойцов оборудование и инструменты, так и продукты.

Напомним, в последний раз Алексей Вихарев направил военным в хону СВО 20 активных наушников с эффектом шумоподавления и квадрокоптер. До этого он закупал и отправлял бойцам термосы, бензопилы, карманные светодиодные фонарики, бинокли и зрительную трубу с переменной кратностью, ноутбук, комплект для подключения к спутниковому интернету, портативную метеостанцию, бензогенераторы, а также медикаменты: пластыри, бинты, антисептики, препараты.