Глава СК поручил разобраться в обстоятельствах смерти 37-летней тагильской журналистки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на смерть журналистки из Нижнего Тагила Екатерины Евлашиной. Глава ведомства потребовал доклад о ходе проверки.

Читайте также: О возможном избиении школьников учителем в Нижнем Тагиле доложат Бастрыкину

Екатерина много лет работала корреспондентом газеты "Машиностроитель", которую выпускает местный "Уралвагонзавод". 24 марта она почувствовала себя плохо и скончалась в больнице на следующий день. Журналистке было 37 лет.

После этого родственники Евлашиной обвинили в ее смерти тагильских врачей – якобы те вовремя не оказали помощь Екатерине. Ее брат обратился к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело против медиков.

Александра Бастрыкина поставили в известность о данной ситуации. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить ему доклад о предварительных результатах проверки по факту смерти 37-летней женщины в одной из больниц Нижнего Тагила.

Глава федерального ведомства потребовал выяснить все обстоятельства произошедшего.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СКР.