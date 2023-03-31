Парламент Турции одобрил заявку Финляндии на вступление в НАТО

Генеральная ассамблея парламента Турции одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО.

Ранее заявку Хельсинки одобрил комитет по иностранным делам турецкого парламента, напоминает РБК.

Как сообщало Накануне.RU, Финляндия подала свою заявку 18 мая прошлого года. 27 марта Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии одобрило вступление Финляндии в НАТО. За вступление страны в альянс проголосовали 182 депутата из 199, против – шесть.