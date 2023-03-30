31 Марта 2023
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Маттиас Варниг уходит с должности начальника оператора "Северного потока 2"

Nord Stream 2 AG лишается гендиректора оператора "Северный поток 2" в лице Маттиаса Варнига. Об этом сообщает пресс-служба компании. Там также добавили, что "Северным потоком 2" теперь займется комитет, а руководить процессом будет администратор Transliq AG.

"Nord Stream 2 свидетельствует и искренне по достоинству оценивает выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига на протяжении долгого и сложного пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения", - сообщили в компании, пожелав бывшему руководителю успехов в будущих начинаниях.

Напомним, что сейчас с Варнигом в Германии никто не хочет иметь дел, а его счета заморожены. В феврале он также попал под санкции Великобритании.

 

Теги: Варниг, отставка, Северный поток 2



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