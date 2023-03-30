Первый вице-премьер Солнцев назначен председателем правительства ДНР
Первый вице-премьер ДНР Евгений Солнцев назначен председателем правительства республики. Соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Документ от 30 марта 2023 года ступает в силу со дня подписания.
В тоже время с 28 марта с должность председателя снят Виталий Хоценко.
Напомним, Хоценко был назначен на пост в ДНР в июне прошлого года. До этого он занимал должность директора департамента Министерства промышленности и торговли России. Вчера он был назначен врио главы Омской области.