31 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Белом доме не требуют от местных СМИ возвращать журналистов из РФ

В США не собираются просить местные СМИ вернуть журналистов с территории России после ареста их коллеги в Екатеринбурге. Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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По его словам, американские власти признают важность работы СМИ и уважают, что те "готовы и должны принимать риски". При этом в Белом доме "глубоко обеспокоены" ситуацией с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец - не первый иностранец, которого в России хватают за руку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что корреспондента "взяли с поличным".

В конечном итоге американца доставили в Москву, где Лефортовский суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В то же время Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев покинуть Россию.

Теги: Белый дом, Гершкович, журналист, СМИ



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