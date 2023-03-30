30 Марта 2023
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Фото: В.Н. Горелых

МИД: Подозреваемому в шпионаже журналисту WSJ обеспечили консульский доступ

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, "пойманный с поличным" в центре Екатеринбурга и арестованный по делу о шпионаже, получил консульский доступ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
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Подробности пока не раскрываются. До этого Захарова утверждала, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец - не первый иностранец, которого в России хватают за руку.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

В конечном итоге американца доставили в Москву, где Лефортовский суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В то же время Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев покинуть Россию.

Теги: МИД, Захарова, Гершкович, консульский доступ



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