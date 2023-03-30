МИД: Подозреваемому в шпионаже журналисту WSJ обеспечили консульский доступ

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, "пойманный с поличным" в центре Екатеринбурга и арестованный по делу о шпионаже, получил консульский доступ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Подробности пока не раскрываются. До этого Захарова утверждала, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец - не первый иностранец, которого в России хватают за руку.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

В конечном итоге американца доставили в Москву, где Лефортовский суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В то же время Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев покинуть Россию.