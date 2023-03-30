30 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Глава государства Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве мужчин на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, весенний призыв граждан РФ с 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля. Речь идет о 147 тыс. граждан, не пребывающих в запасе.

Помимо этого, президент поручил уволить с военной службы старшин, сержантов, матросов и солдат, чей срок службы по призыву истек.

Теги: Путин, весенний призыв, военная служба, указ



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