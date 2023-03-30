Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Глава государства Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве мужчин на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, весенний призыв граждан РФ с 18 до 27 лет продлится с 1 апреля по 15 июля. Речь идет о 147 тыс. граждан, не пребывающих в запасе.

Помимо этого, президент поручил уволить с военной службы старшин, сержантов, матросов и солдат, чей срок службы по призыву истек.