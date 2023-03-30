Госсекретарь США призвал американцев покинуть Россию после задержания журналиста WSJ

Граждане США, путешествующие по России или проживающие на ее территории, должны немедленно покинуть страну. С таким призывом выступил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен после задержания московского журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Он добавил, что в Америке "глубоко обеспокоены" задержанием соотечественника и решительно осуждают "попытки Кремля запугать, подавить и наказать" представителей СМИ и гражданского общества.

"Высшим приоритетом Государственного департамента является безопасность граждан США за границей. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которой подвергаются граждане США на территории РФ. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну, как указано в наших рекомендациях по поездкам в Россию", -говорится в сообщении.

Блинкен также добавил, что США поддерживает контакт с WSJ по данной ситуации. Помимо этого он отметил, что в таких случаях Америка сразу же запрашивает доступ в консульство и пытается предоставить задержанному необходимую поддержку.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел вчера возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Спустя время в ФСБ подтвердили, что задержанным действительно был журналист издания WSJ. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что корреспондента "взяли с поличным".

В конечном итоге американца доставили в Москву, где Лефортовский суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу.