Сотрудника МФТИ Москалева арестовали за распространение фейков об армии

Заместитель исполнительного директора научно-технологического центра МФТИ Виктор Москалев арестован по делу о фейках о ВС РФ. Решение вынес Бабушкинский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В СИЗО Москалев пробудет до 22 мая. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды.

В свою очередь в Московском физико-техническом институте коллеги положительно характеризуют Москалева, отмечая, что тот занимается разработками гражданской тематики и не имеет доступа к гостайне.