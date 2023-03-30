30 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Замгубернатора Ненецкого округа задержали по делу о взяточничестве 

Замгубернатора Ненецкого автономного округа подозревают во взяточничестве на сумму почти в 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Чиновника задержали, возбуждено уголовное дело.

Фамилию в ведомстве не уточнили. По версии следствия заместитель главы региона запросил у представителя коммерческой организации взятку в размере 10% от полученной от госконтракта прибыли. Речь идет о договоре, заключенном в рамках национального проекта "Здравоохранение". Всего через посредника чиновник получил взятку в размере около 2 млн рублей. Сегодня подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

В отношении замгубернатора возбуждено головное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), а в отношении его подчиненного, выступившего посредником в получении взятки - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

В настоящее время по месту жительства и работы задержанных проводятся обыски, в ходе которых изымается необходимая документация.

Теги: Ненецкий округ, замгубернатора, задержание, коррупция, взятка



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