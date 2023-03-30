Замгубернатора Ненецкого округа задержали по делу о взяточничестве

Замгубернатора Ненецкого автономного округа подозревают во взяточничестве на сумму почти в 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Чиновника задержали, возбуждено уголовное дело.

Фамилию в ведомстве не уточнили. По версии следствия заместитель главы региона запросил у представителя коммерческой организации взятку в размере 10% от полученной от госконтракта прибыли. Речь идет о договоре, заключенном в рамках национального проекта "Здравоохранение". Всего через посредника чиновник получил взятку в размере около 2 млн рублей. Сегодня подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области.

В отношении замгубернатора возбуждено головное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), а в отношении его подчиненного, выступившего посредником в получении взятки - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

В настоящее время по месту жительства и работы задержанных проводятся обыски, в ходе которых изымается необходимая документация.