30 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Студентам строительных специальностей показали, из каких стройматериалов строят застройщики Свердловской области

Студенты УрФУ, обучающиеся на строительном факультете, посетили с экскурсией два завода по выпуску строительных материалов – твинблоков (завод "Теплит") и высокомарочных цементов ("АТОМ Цемент"). Оба предприятия входят в структуру компании "Атомстройкомплекс" и поставляют свою продукцию застройщикам региона, а также на рынок загородного индивидуального строительства. Ранее в этом году будущие строители также посетили завод "Берит", выпускающий арматуру, тротуарную плитку, панели "филигран" и другую строительную продукцию. Наибольший интерес у студентов вызвала автоматизация процессов и технологии, осуществляющий контроль качества выпускаемых изделий, сообщили в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

"Будучи крупнейшим строительным холдингом региона, который возводит большой объем жилья, а также объекты социальной инфраструктуры, мы заинтересованы в качественной подготовке кадров, – рассказала Галина Хабарова, директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс". – На протяжении многих лет мы плотно сотрудничаем с профильными учебными заведениями, принимаем студентов на практику, организовываем для них экскурсии на строительные площадки и производства. Посещение передовых работающих предприятий дает возможность увидеть, как на практике осуществляются те процессы, о которых ребята узнают в аудиториях – это важное дополнение к теоретическим занятиям".

В прошлом году "Атомстройкомплекс" стал ключевым партнером строительного образовательного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Проект подразумевает обновление образовательной базы учебных заведений с целью увеличить объем практических занятий, повысить их качество, чтобы готовить специалистов под нужды конкретных работодателей. Так, уже в этом году по запросу компании "Атомстройкомплекс" в Уральском колледже технологий и предпринимательства будут готовить плиточников, крановщиков, маляров, специалистов по управлению многоквартирными домами и т.д. Получить строительную профессию в рамках проекта "Профессионалитет" и устроиться в "Атомстройкомплекс" смогут не только выпускники школ, но и взрослые люди, желающие поменять сферу деятельности.

Теги: Атомстройкомплекс, студент



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