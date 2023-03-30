Семьи контрактников и добровольцев получат выплаты на установку газового оборудования

В Челябинской области расширили перечень лиц, имеющих право на социальные выплаты на внутридомовое газовое оборудование. Соответствующий законопроект был принят на заседании областного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона был разработан по поручению губернатора Алексея Текслера. "Отдельная задача, которую мы решаем в последние годы, - это газификация. Начиная с 2020 года, в два раза увеличили финансирование, эту планку держим. Порядка 20 населенных пунктов в этом году будет газифицировано, а также в этом году у нас большой план по догазификации. Есть запрос со стороны граждан по оказанию помощи в приобретении газового оборудования, ведь это значительные ресурсы. Поэтому последовательно расширяем категорию граждан, которые подпадают под льготы. Буквально в ближайшее время будет рассмотрен соответствующий законопроект. В целом это вопросы качества жизни, особенно на селе. Активно над этим работаем и будем продолжать", - ранее отметил глава региона.

Теперь социальную выплату смогут получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, отдельно проживающие граждане и семьи с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. А также семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы, семьи граждан, заключивших контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", семьи военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО.

Ранее выплату на приобретение и установку газового оборудования могли получить только инвалиды первой и второй групп, совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи мобилизованных граждан. Размер выплаты составляет до 100 тыс. рублей.

"Подготовленные поправки можно назвать самыми масштабными изменениями в областном законодательстве за последние годы. Если программа социальной догазификации помогает провести газ до границ земельных участков южноуральцев, то меры соцподдержки дают возможность наиболее незащищенным категориям приобрести внутридомовое газовое оборудование и выполнить необходимые работы в границах земельного участка, газифицировав таким образом свой дом", - рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

В 2022 году на меры социальной поддержки по установке газового оборудования было выделено 135 млн рублей, выплаты получили 1 тыс. 566 семей. С начала 2023 года 854 семьи получили выплаты на общую сумму 85 млн рублей.

За получением выплаты нужно обращаться в управления соцзащиты по месту жительства. Заявитель или член его семьи должен являться собственником жилого помещения, должен быть установлен факт постоянного проживания в жилом помещении и на момент обращения оно не должно быть оснащено газовым оборудованием. "Гражданами выдается уведомление о наличии права на единовременную социальную выплату. После завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа ему предоставляется единовременная выплата. Такая выплата может быть один раз и на одно жилое помещение", - ранее отмечала заместитель министра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина.