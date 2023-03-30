В Челябинске на водителя, сбившего подростков на тротуаре, завели уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали двое подростков на электросамокате.

Вечером 29 марта водитель "НИССАН ЖУК" у дома 26 по улице Кулибина выехала на тротуар, где сбила двух подростков. Они получили тяжкий вред здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним также, что в России с 1 марта ввели правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). С этого дня для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 км в час, а масса - до 35 кг.