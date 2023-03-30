30 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Треть заявлений в ФАС на неадекватную рекламу – это жалобы на спам

32% жалоб на рекламные предложения, поступивших в 2022 году в Федеральную антимонопольную службу – это возмущение спамом самого разного рода: навязчивые звонки, рассылки и т.д., рассказала начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

Всего в службу поступило 12 тыс. заявлений – это меньше, чем в 2021 году, число нарушений тоже снизилось, было возбуждено около 3 тыс. дел по нарушениям в сфере рекламы, которые вылились в 4 тыс. административных штрафов.

На втором месте по распространенности жалоб – 17,8% - реклама финансовых услуг с нарушением указания условий. Например, когда в рекламе указывается только ставка по кредиту, а остальные условия не обозначены или написаны совсем мелким шрифтом.

Теги: фас, реклама, жалоба



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