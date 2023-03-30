В Екатеринбурге скончался подполковник свердловского главка Александр Вассерман

Сегодня рано утром неожиданно для родных и близких из жизни ушел замначальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Александр Вассерман. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По его словам, Александр Вассерман был одним из лучших специалистов гарнизона в сфере боевой и служебной подготовки личного состава.

"Руководство главка уже приступило к оказанию помощи семье в организации прощания. У многих в нашем коллективе этот офицер останется в памяти как наставник и просто хороший человек. Он всегда был добрым, отзывчивым и готовым прийти на помощь в трудную минуту. Вечная ему память", - сказал Горелых.

Александру Вассерману было 50 лет, 27 из которых он отдал работе в органах. Прощание запланировано на 3 апреля в 12.00. Церемония пройдет в ритуальном доме "Вознесение".