МВД Белоруссии подтвердило задержание Алексея Москалева

МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержании россиянина Алексея Москалева, приговоренного судом в РФ к колонии за дискредитацию российской армии.

Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции в Смолевичском районе Минской области. Задержанный на данный момент находится в Белоруссии, сообщили РИА Новости в МВД республики.

Напомним, Москалев, получивший два года колонии общего режима за дискредитацию в "Одноклассниках" армии России, после приговора сбежал из-под домашнего ареста.

Осужденный является отцом-одиночкой девочки-шестиклассницы, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. Приговор вызвал большой общественный резонанс, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и ряд его соратников направили обращение в прокуратуру Тульской области с просьбой о смягчении приговора.