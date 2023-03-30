В реестре российской интернет-рекламы накопилось 15 миллиардов "креативов" – Роскомнадзор

В Едином реестре российской интернет-рекламы за полгода действия закона накопилось 15 млрд "креативов" – отчетов о размещении рекламы в том или ином интернет-формате, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Владимир Логунов.

"За полгода работы в Единый реестр интернет-рекламы было внесено порядка 15 млрд креативов. Их необходимо хранить минимум год. Ежемесячно банк пополняется примерно на 1 млрд креативов. 4 млн контрагентов зарегистрировались в системе. За полгода учтено сделок на 70 млрд руб.", - рассказал Логунов на совещании в Совете Федерации.

По данным Роскомнадзора, ежедневно к системе поступает более 10 тыс. запросов от пользователей, поступает информация от 5,8 млн рекламодателей и рекламораспространителей.

"На первом этапе был некоторый скепсис по поводу рекламы у блогеров. Год назад мы даже не могли себе представить, но сейчас даже нативная реклама имеет необходимые пометки. В конце 2022 года была начала разметка рекламы блогерами в Telegram. Сейчас Telegram обновил систему, позволив непосредственно в рекламу встраивать идентификатор из реестра", - сообщил чиновник.