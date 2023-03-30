Лавров собрался в Турцию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала визит главы Министерства Сергея Лавров в Турцию. Он состоится 6-7 апреля, цитирует "Интерфакс" заявление Захаровой.

По ее словам, состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорнокарабахском урегулировании.

А 27 апреля Турцию, возможно, посетит президент России Владимир Путин.

Напомним, 9 марта Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов, идущий в Россию через параллельный импорт, таможенная система начала блокировать их оформление. С 13 марта транзит грузов возобновился, комментариев об изменении его характера не было. Однако выяснилось, что Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию — теперь поставки идут с рядом ограничений.

После этого российские компании резко увеличили число запросов о помощи с обходом санкций Запада к представителям Казахстана. Это произошло после отказа Турции обеспечивать транзит подсанкционных товаров из ЕС и в целом с Запада в Россию. О ряде эксцессов пишет Reuters со ссылкой на семь официальных турецких источников.