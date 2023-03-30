30 Марта 2023
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Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области

Губернатор Севастополя предупредил, что в регионе будут слышны взрывы боеприпасов

Жители Севастополя 30 марта могут услышать взрывы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы будут планово уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

"Будет, скорее всего, громко", - написал Развожаев в телеграм-канале. При этом он подчеркнул, что в городе обстановка спокойная.

28 марта Развожаев успокоил горожан, назвав причину громких звуков в городе. Он объяснил, что проходила тренировка ПВО.

Теги: севастополь, взрывы, боеприпасы, развожаев



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