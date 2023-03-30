30 Марта 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга подписал документы о мерах поддержки участников СВО

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документы, регулирующие меры поддержки участников СВО, мобилизованных и членов их семей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно первому документу, арендаторам нежилых помещений по договору, в связи с прохождением военной службы или оказанием добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, предусмотрены отсрочка арендной платы и возможность расторжения договора аренды. Речь идет об арендаторах – физических лицах (индивидуальных предпринимателях, самозанятых) и юридических лицах, в которых одно и то же физическое лицо является единственным учредителем (участником) и его руководителем, в случае их призыва на военную службу.

Условиями отсрочки является неиспользование имущества во время военной службы и предоставление арендатором соответствующего обращения в департамент по управлению муниципальным имуществом. Оно должно включать обязательства арендатора не использовать имущество, а также извещение арендодателя об окончании военной службы в течение пяти рабочих дней после завершения данного периода. Отсрочка предоставляется со дня начала прохождения военной службы и до истечения 90 дней со дня ее окончания.

Коллаж, российские солдаты, армия(2022)|Фото: Накануне.RU

В соответствии с другим постановлением Орлова семьям военных, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предусмотрена единовременная выплата в 30 тысяч рублей. Чтобы ее получить, заявитель должен быть членом семьи погибшего военнослужащего, иметь регистрацию по месту жительства (пребывания) в Екатеринбурге, а также обратиться за выплатой не позднее, чем через 12 месяцев со дня гибели военнослужащего.

Более подробно с постановлениями главы можно ознакомиться в специальном разделе на официальном портале Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, недавно мобилизованный, чьи выплаты два месяца переводили его полному тезке, все-таки получил свои положенные деньги.

Теги: Орлов, СВО, поддержка, документы, Екатеринбург



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