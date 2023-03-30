В Челябинской области приняли новые меры поддержки участников СВО, служащих по контракту

В Челябинской области ввели региональные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ. Соответствующий законопроект, разработанный по поручению губернатора Алексея Текслера, был принят сегодня на заседании Законодательного собрания области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продолжаем оказывать всестороннюю помощь нашей армии и военнослужащим. Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту. Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Очень важно, чтобы аналогичной помощью могли воспользоваться те наши жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи", – подчеркнул Алексей Текслер.

Южноуральцы, заключившие контракт с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, смогут получить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, единовременную выплату на каждого ребенка в размере 20 тыс. рублей, единовременную выплату на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тыс. рублей. Выплаты на газификацию также смогут получить семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны для прохождения военной службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", и семьям погибших военнослужащих.

"У нас выстроена работа практически с каждой семьей в плане сопровождения. Если есть какие-то индивидуальные потребности, то и органы местного самоуправления, и исполнительные органы подходят индивидуально к решению этих вопросов", - рассказала на заседании областного парламента министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

За получением выплат нужно обращаться в управления социальной защиты по месту жительства.

Также для военнослужащих предусмотрены региональные выплаты в дополнение к федеральным. В случае увечья (ранения, травмы, контузии) размер выплаты составит 300 тысяч рублей; в случае установления инвалидности – 500 тысяч рублей. В случае смерти будет выплачен 1 млн рублей на семью.

Жители Челябинской области, которые заключили контракт с Минобороны для прохождения службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", получат единовременно 150 тыс. рублей и 2 тыс. рублей в сутки за период со дня заключения ими контракта и по день завершения периода участия в проведении боевого слаживания батальонов.

Председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев назвал своевременным и важным решение губернатора об установлении социальных мер поддержки для контрактников. "Одна из главных задач региональной власти в нынешних условиях – чуткое отношение к нашим защитникам. Напомню, в Челябинской области оперативно принят значительный пакет мер поддержки для мобилизованных и их семей. Важно, чтобы помощь от региона получали и ребята-контрактники, их семьи", - отметил спикер.