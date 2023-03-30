Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж

Журналиста американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича арестовали. Лефортовский суд Москвы выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства также сообщил, что журналист не признает свою вину. Дело расследуется под грифом "совершенно секретно".

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел вчера возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Спустя время в ФСБ подтвердили, что задержанным действительно был журналист издания WSJ. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что корреспондента "взяли с поличным".