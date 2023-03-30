30 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Очередное заседание Бассейнового совета Нижне-Волжского бассейнового округа прошло в Астрахани

Сегодня в Астрахани в рамках 29-го заседания Бассейнового совета обсудили актуальные вопросы в сфере водных отношений и развития водохозяйственного комплекса Нижней Волги. Напомним, совет объединяет восемь регионов страны по нижнему течению Волги от Республики Татарстан до Астраханской области.

С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель председателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев. Он отметил важность проведения водохозяйственных мероприятий для всех регионов Нижней Волги.

бассейновый совет(2023)|Фото: пресс-службе правительства Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона представители Астраханской области рассказали о мониторинге гидрологических ресурсов с использованием современных технологий и о рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. Все субъекты округа доложили о весеннем половодье и о мероприятиях в рамках нацпроекта «Экология».

Участники Бассейнового совета сформировали предложения по изменению в федеральное законодательство, обращение в вузы по образовательным программам в сфере безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, а также по программе производственного экологического контроля. Следующее заседание Бассейнового совета состоится в сентябре в Самаре.

Теги: водохозяйственный комплекс, нижняя волга, бассейновый совет, гидрологические ресурсы



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