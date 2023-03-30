Есть проблемы с наполнением аптечек и навыками тактической медицины у бойцов в зоне СВО - Турчак

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о проблемах с наполнением аптечек у некоторых участников СВО.

Турчак сегодня общался с военными в Дагестане.

"Поговорили о проблемах. Буквально на днях ездил в расположение флотилии в зоне СВО. Передал помощь. Сформировали список того, что еще нужно. Важный вопрос, который нужно решить оперативно – наполнение аптечек и обучение бойцов навыкам тактической медицины. С этим пока есть проблемы", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Он не уточнил, относятся ли проблемы ко всем участникам СВО или только служащим упомянутых им подразделений из Дагестана.