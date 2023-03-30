30 Марта 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Пресс-служба ЦВО

МО РФ: Российская ПВО впервые сбила новую украинскую ракету "Гром-2"

Российские средства ПВО впервые сбили в зоне военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2". Об этом сообщило Минобороны России.

"Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который после распада СССР разрабатывало украинское КБ "Южное". Проект был впервые представлен в 2013 году.

Согласно заявленным характеристикам, дальность поражения составляет от 50 до 500 км в зависимости от типа ракеты, в то время как у комплекса «Точка-У» этот показатель — от 15 до 120 км.

28 марта Минобороны сообщало, что ПВО России впервые сбила в зоне спецоперации управляемый реактивный снаряд GLSDB.

Теги: ром-2, пво, минобороны



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