30 Марта 2023
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Общество
Фото: https://t.me/av_moor

Участники СВО будут писать ответные письма российским школьникам

Военнослужащие, участвующие в СВО, будут чаще посылать школьникам ответы на их письма. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, Министерство просвещения РФ уже обдумывает идею направлять ответные письма солдат с территории проведения спецоперации в школы в рамках патриотическо-воспитательной работы с детьми.

"Идея возникла во время февральского визита в ДНР. Мы передавали в 53 полк письма от ребятишек и военнослужащие решили детям ответить - собственноручно написали им письмо. Спустя неделю мой помощник Илья Потанин привез его в асбестовскую школу №8 и зачитал на торжественной линейке. Это стало событием и для школы, и для детей", - отметил Иванов.

Он также выразил уверенность, что теперь подобные письма будут приходить учащимся чаще.

Теги: СВО, школьник, письмо, солдат



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