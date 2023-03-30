Участники СВО будут писать ответные письма российским школьникам

Военнослужащие, участвующие в СВО, будут чаще посылать школьникам ответы на их письма. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, Министерство просвещения РФ уже обдумывает идею направлять ответные письма солдат с территории проведения спецоперации в школы в рамках патриотическо-воспитательной работы с детьми.

"Идея возникла во время февральского визита в ДНР. Мы передавали в 53 полк письма от ребятишек и военнослужащие решили детям ответить - собственноручно написали им письмо. Спустя неделю мой помощник Илья Потанин привез его в асбестовскую школу №8 и зачитал на торжественной линейке. Это стало событием и для школы, и для детей", - отметил Иванов.

Он также выразил уверенность, что теперь подобные письма будут приходить учащимся чаще.