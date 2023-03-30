Госструктуры обяжут отказываться от закупок иностранной электроники, если есть отечественный аналог

Обеспечить технологический суверенитет страны будет проще, если госструктуры (в том числе здравоохранение) будут закупать отечественную электронику.

"Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое даст преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд", - говорится в сообщении кабмина.

В первую очередь будут закупать российскую электронику с отечественными же процессорами. Если таковой нет, то преимущество отдадут российской электронике, но на иностранных процессорах. И только если и таких товаров не найдется можно будет закупить иностранное оборудование.