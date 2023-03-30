30 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге назвали места, где появятся спецстоянки для самокатов

В Екатеринбурге появятся специальные парковки для средств индивидуальной мобильности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, места для них подберут вместе с кикшеринговыми компаниями.

По задумке мэрии, это позволит систематизировать и упорядочить скопление неиспользуемых электросамокатов на улицах, чтобы те не мешали пешеходам, службам благоустройства и водителям машин. Оставить или взять напрокат арендуемый самокат будет нельзя нигде, кроме специально отведенных мест.

Спецстоянки для электросамокатов будут обозначены разметкой и отражены в приложениях кикшеринговых компаний. Разместить парковки планируют у железнодорожных станций, входов в метро, вокзалов, вблизи торговых центров, около парков и скверов, а также на крупных перекрестках. При этом стоянки СИМ не будут располагаться около остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, инженерных сетей, под автомобильными эстакадами и там, где оставленные самокаты смогут мешать пешеходам.

Самокаты(2022)|Фото: Накануне.RU

В администрации Екатеринбурга уже поручили представителям районных администраций найти и составить перечень конкретных территорий, предварительно подходящих для создания парковок СИМ.

Напомним, ранее в ГИБДД уральской столицы поддержали включение в школьную программу обучение езде на электросамокатах.

Теги: самокаты, стоянки, места, Екатеринбург



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