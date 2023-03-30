Песков: В Кремле не обсуждали предложение Госдумы работать в пятницу до обеда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают идею введения сокращенного рабочего дня по пятницам.

По его словам, вряд ли в Кремле смогут воспользоваться таким "эвентуальным" решением.

Песков заявил, что он не знает, есть ли у Кремля какая-то сформированная позиция по этой инициативе, передает РИА Новости.

Между тем, согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, большинство россиян эту идею поддерживают.

Ранее в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сделать пятницу сокращенным днем — с работой до обеда. А в ФНПР уже неоднократно выступали за введение четырехдневки, но при повышении производительности и как минимум сохранении уровня зарплат, ведь на практике четырехдневка может обернуться сокращением оплаты труда.