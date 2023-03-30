30 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Депутат Анатолий Криста

В Нижневартовске началось расследование обстоятельств обрушения лестницы в жилом доме

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме.

Информация о начале расследования содержится в ответе городского управления СКР (есть в распоряжении Накануне.RU) на запрос политолога Александра Лобова, прожившего много лет в Нижневартовске.

Напомним, в ночь на 21 февраля в доме на ул. Заводская, 13, произошло обрушение лестничного марша, ведущего на разворотную площадку первого этажа. Произошел просадок простенка, на который крепились ступеньки лестничного марша и часть опорной конструкции трубопровода холодного водоснабжения и системы отопления. Когда произошел просадок этого простенка, потянуло за собой опорную конструкцию трубопровода, произошел порыв теплоснабжения. При этом, сообщается, что еще 10 февраля жильцы заметили трещину в стене, которая ежедневно увеличивалась. По словам депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы, ранее дома прошли капитальный ремонт, однако инженерные сети не меняли.

В Нижневартовске в доме на ул. Заводская 13 обвалилась лестница(2023)|Фото: Депутат Анатолий Криста

Теги: Обрушение лестницы, порыв теплоснабжения, Заводская 13



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Ранее 22.02.2023 14:06 Мск Бастрыкин потребовал возбудить дело после обрушения лестницы в Нижневартовске
Ранее 21.02.2023 09:59 Мск В Нижневартовске из-за коммунальной аварии рухнула лестница в подъезде дома


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