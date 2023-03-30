В Нижневартовске началось расследование обстоятельств обрушения лестницы в жилом доме

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме.

Информация о начале расследования содержится в ответе городского управления СКР (есть в распоряжении Накануне.RU) на запрос политолога Александра Лобова, прожившего много лет в Нижневартовске.

Напомним, в ночь на 21 февраля в доме на ул. Заводская, 13, произошло обрушение лестничного марша, ведущего на разворотную площадку первого этажа. Произошел просадок простенка, на который крепились ступеньки лестничного марша и часть опорной конструкции трубопровода холодного водоснабжения и системы отопления. Когда произошел просадок этого простенка, потянуло за собой опорную конструкцию трубопровода, произошел порыв теплоснабжения. При этом, сообщается, что еще 10 февраля жильцы заметили трещину в стене, которая ежедневно увеличивалась. По словам депутата думы Нижневартовска Анатолия Кристы, ранее дома прошли капитальный ремонт, однако инженерные сети не меняли.