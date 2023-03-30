Россия пока не планирует включать в список обмена задержанного в Екатеринбурге журналиста WSJ

На данный момент вопрос обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича пока не стоит. Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, предыдущие случаи представляли из себя обмен лиц, которые уже отбывали наказания по достаточно серьезным статьям. При этом ситуация может измениться. "Посмотрим, как дальше разовьется этот сюжет", - добавил Рябков.

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел вчера возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Спустя время в ФСБ подтвердили, что задержанным действительно был журналист издания WSJ. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении американца по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец является не первым иностранцем, которого в России хватают за руку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что корреспондента "взяли с поличным".

Как передает "Ъ-Урал", задержанного собираются доставить в Москву. Арест пройдет в Лефортовском суде.