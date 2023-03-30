В Крыму разрешат увольнять госслужащих, признанных иноагентами

Госсовет Крыма разрешил увольнять чиновников и других госслужащих, если они признаны Минюстом РФ иноагентами. В первом чтении законопроект поддержали 68 депутатов регионального заксобрания.

"Коммерсант" отмечает, что поправка, позволяющая увольнять иноагентов, была внесена в законопроект прокурором Крыма Олегом Камшиловым.

Этот же законопроект запрещает иноагентам – физлицам, а также юрлицам и юрлицам, учрежденным иноагентами, - вносить пожертвования в избирательные фонды депутатов.