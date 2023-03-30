В Ханты-Мансийске введен карантин по бешенству
В Ханты-Мансийске введен карантин по бешенству. Как сообщили Накануне.RU в окружном природнадзоре, карантин действует по адресу: Тобольский тракт, 2.
Неблагополучным пунктом считается территория, прилегающая к эпизоотическому очагу радиусом 500 метров.
Природнадзор Югры напоминает, что бешенством могут болеть все млекопитающие и птицы. Основным источником бешенства в природе являются дикие хищные животные — лисы, волки, енотовидные собаки. Реже болеют медведи, рыси, лоси.
Специалисты ветслужбы Югры проводят комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Также в регионе ведется вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных.