Raiffeisen Bank избавится от российской "дочки"

Австрийская группа Raiffeisen Bank International продаст или другим способом избавится от российской "дочки", такое решение приняло общее собрание акционеров компании, сообщает издание Der Standard со ссылкой на заявление главы RBI Йоханна Штробля.

Штробль отметил, что процесс избавления от российского актива будет вестись в соответствии с российскими и международными законами, а также в диалоги с регулятором.

На прошлой неделе стало известно, что Европейский центральный банк потребовал от австрийской группы свернуть бизнес в России. Reuters пишет, что ЕЦБ требует представить план по уходу из РФ, предусматривающий продажу или закрытие подразделения. При этом в группе сочли действия ЕЦБ неправомерными. Впрочем, компания на тот момент уже приступила к оценке российского бизнеса с перспективой продажи или других вариантов ухода с рынка.

Raiffeisen Bank стал одним из ключевых банков в России после ввода санкций. На него приходится около четверти всех переводов в евро в страну, компания обслуживает до половины транснациональных платежей российских резидентов.

Также российское подразделение приносит группе примерно половину всей прибыли.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen Bank и Сбер рассматривают возможность обмена активами: из-за санкций австрийской группе сложно получить доходы от российского бизнеса, а попавший под санкции Сбербанк оказался в аналогичной ситуации по отношению к своим европейским активам. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пока обращений по поводу возможных сделок к регулятору не было, но он готов рассмотреть все предложения банкиров, если они поступят.