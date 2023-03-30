30 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель иномарки погиб под колесами "КАМАЗа"

Сегодня на 131 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" произошло смертельное ДТП, в котором также пострадали мать с 9-месячным ребенком. Об этом Накануне.RU сообщили в управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла около 14.30, когда 26-летний водитель "Шевроле Круз", вопреки правилам безопасности, решил совершить обгон и выехал на встречную полосу прямо под колеса "КАМАЗа". От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. На заднем сидении находились его 26-летняя супруга и 9-месячный сын: обоих госпитализировали в медучреждения.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота, а у ее сына - травму головы. Сейчас решается вопрос о транспортировке младенца в 9 ДГКБ г.Екатеринбурга. Малолетний перевозился с помощью автокресла без нарушений правил перевозки.

ДТП на 131 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов"(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП на 131 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов"(2023)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа МУ МВД России "Нижнетагильское". От очевидца аварии, который двигался с иномаркой в попутном направлении, удалось узнать, что погибший действительно стал совершать обгон. 47-летний водитель большегруза подтвердил слова свидетеля, добавив, что при опасном маневре он пытался уйти от столкновения и вывернул руль, однако избежать удара не удалось.

Личность погибшего установлена - это житель Кировграда со стажем вождения 8 лет. С 2022 по 2023 год водитель 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД - в основном за превышение скорости. На месте полицейские также выявили нарушения правил использования тахографа у водителя "КАМАЗа", после чего в отношении него был составлен административный материал по ч. 1 ст.11.23 КоАП РФ.

На месте ДТП какое-то время движение осуществлялось по одной полосе, однако в настоящее время движение по трассе полностью восстановлено. По факту аварии проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

Теги: КАМАЗ, ДТП, смерть, Нижний Тагил



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