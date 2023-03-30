Россия собралась снабдить медицинскую службу ЮАР вертолетами

Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил о намерении России рассмотреть в качестве пилотного проекта создание в ЮАР службы медицинской помощи, оснащенной российскими вертолетами типа Ми-8/Ми-17.

"Готовы предложить в качестве пилотного проекта рассмотреть создание в ЮАР службы оказания скорой медицинской помощи, оснащенной вертолетами типа Ми-8/ Ми-17", - цитирует ТАСС заявление Козлова, сделанное на заседании межправительственной комиссии России и ЮАР, сопредседателем которой он является.

Ранее стало известно, что ЮАР "осознает свои юридические обязательства" в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента африканской республики Винсент Магвенья.

"До саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", — подчеркнул чиновник.

В ЮАР в августе пройдет XV саммит БРИКС. Кремль не сообщал, планирует ли Путин участвовать в мероприятии.