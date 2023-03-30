30 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале руководителя больницы заподозрили во взяточничестве и растрате в особо крупном

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против высокопоставленного сотрудника Нижнетуринской центральной городской больницы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, фигуранта подозревают в получении взятки в крупном размере и растрате в особо крупном размере. По версии следствия, представитель больницы получил взятку от директора частной организации. Как полагают в СК, она предназначалась за совершение незаконных действий – растрату денег, полученных больницей в качестве субсидии на капремонт одного из отделений.

"Эта информация была зафиксирована в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ (по эпизоду взяточничества), а также в результате общенадзорной прокурорской проверки, выявившей эпизод растраты в особо крупном размере", - отметили в СКР.

По делу уже проведены обыски в служебных помещениях и по месту жительства фигуранта. Там были обнаружены и изъяты интересующие следствие предметы и документы, а также наличные деньги. Сейчас допрашиваются свидетели, устанавливаются другие возможные эпизоды и соучастники преступлений.

Пачка денег(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об одном из руководителей Нижнетуринской городской больницы. По данным ведомства, совершена растрата средств, выделенных по нацпроектам "Демография" и "Здравоохранение".

"Средства являлись субсидией федерального и регионального бюджетов и были выделены на проведение работ по капитальному ремонту гериатрического отделения больницы. Установлено, что при реализации госконтрактов не выполнена существенная часть объема работ, однако денежные средства должностное лицо Нижнетуринской городской больницы перечислил в полном объеме. Так им было растрачено более 6 млн рублей", - заявили в прокуратуре.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. По закону ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Теги: взятка, растрата, больница, дело, прокуратура, СК



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