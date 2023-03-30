Артему Уссу помогала скрыться группа людей на нескольких машинах

Группа из 6-7 человек помогала сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Италии, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Утверждается, что в операции были задействованы как минимум четыре автомобиля.

Издание Open сообщает, что в Италии работала целая сеть сообщников, которые и вывезли предпринимателя из страны. Предположительно, это граждане стран Восточной Европы.

По данным издания, за Артемом Уссом приехал один автомобиль, затем он пересел в другую машину, которая направилась в сторону приграничных стран – Швейцарии или Словении.

23 марта стало известно, что задержанный в прошлом году в Италии предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста. Усс якобы снял электронный браслет и скрылся из квартиры к моменту, когда на место прибыли карабинеры. Ранее итальянские СМИ сообщали, что к побегу якобы причастны российские спецслужбы.